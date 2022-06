Mariage de Christine Bravo : révélations et détails sur sa robe qui lui a coûté une misère

A 66 ans, Christine Bravo est donc repassée devant le maire, et ce dernier lui a même tiré les larmes aux yeux avec son discours... L'ex-animatrice des émissions Frou-Frou et Union libre a épousé Stéphane Bachot dans le petit village corse d'Occhiatana, où elle habite depuis quelques mois. Une union toute simple mais pleine de charme, organisée en deux mois ! Pour l'occasion, elle a choisi de faire sobre pour sa robe.

Après des années sur le petit écran, on pourrait croire que Christine Bravo vit avec une retraite dorée et pourrait mettre les petits plats dans les grands pour son mariage, mais il n'en est rien... De toute façon, elle n'a pas la folie des grandeurs ! Pour sa robe, pas question de lâcher des milliers d'euros inutilement... "C'est très simple. c'est du recyclage. Pendant deux mois, je galérais à trouver une robe avec une matière fluide. Et une amie Isabelle, qui sait coudre, m'a dit : 'Mais la jupe que tu portais l'été dernier t'allait très bien.' C'était une jupe de plage que j'avais achetée 20 euros. On est allées au BHV acheter de la dentelle. Elle l'a customisée en cousant deux bandes de dentelle dessus. Elle a fait pareil sur un haut. Ma fille a repéré des mules roses à 29,95 euros, chez Zara. Je les ai commandées et voilà. Pas besoin de se ruiner", a-t-elle confié.

Christine Bravo, qui a pu compter sur ses enfants Clara et Mathieu ainsi que son entourage pour son mariage mais pas sur certains amis proches en raison de problèmes de planning, s'est cependant accordée un petit plaisir pour sa tenue de mariée. "Mon seul luxe ç'a été de porter des lunettes roses aussi de chez Traction, les mêmes que celles de Jean-Pierre Coffe, pour lequel j'éprouvais affection et tendresse", ajoute celle que l'on retrouve régulièrement dans la bande des Grosses Têtes de RTL. Idem pour sa liste de cadeaux de mariage, pas question de demander de la vaisselle grand luxe ou de participer à une cagnotte pour un voyage à l'autre bout du monde. L'ex-animatrice de Sous les jupons de l'Histoire avait déposé une liste chez un paysagiste pour se faire offrir plantes, arbres et végétaux pour le jardin de sa nouvelle maison !

Retrouvez l'interview intégrale de Christine Bravo dans Gala, édition du 16 juin 2022.