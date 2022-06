Diaporama : Christine Bravo touche une (très) faible retraite : "J'ai assez pour vivre dans le maquis Corse"

Exclusif - Christine Bravo - Arrivées et sorties dans les studios RTL à Paris. Le 23 février 2021

Mariage de Christine Bravo et Stéphane Bachot, en Corse. Photo partagée par un invité du couple sur Instagram.

7 / 14

Exclusif - Thierry Ardisson - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 30 avril sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage