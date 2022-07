Christine Bravo dépitée : ses cadeaux de mariage saccagés [PHOTOS]

Christine Bravo ne va pas se laisser abattre par cette mésaventure, elle qui jurait récemment que son déménagement en Corse correspondait parfaitement au style de vie qu'elle rêvait pour ses vieux jours. "L'authenticité, la voilà (...) J'ai attendu d'avoir 66 ans pour trouver mon ancrage et il se trouve que c'était tout près de chez moi ! En Balagne. Cette terre de Haute Corse qui n'a rien à envier aux plus belles destinations de ma vie ! L'austérité de ma nouvelle et dernière demeure, sans chichis ni luxe m'a conquise... chez moi, on n'entend que les oiseaux, les cloches des troupeaux et l'angélus du village. Personne à côté, personne autour. Je passe mes journées à observer et respirer le maquis. Je suis en paix", déclarait-elle sur Instagram.