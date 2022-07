Christine Bravo de retour à Paris : "Dégoutée", elle partage des photos choquantes

Elle vient de vivre un rêve éveillé. Le retour à la réalité est d'autant plus difficile. Alors qu'elle vient d'épouser son cher et tendre compagnon Stéphane Bachot, le 11 juin 2022 en Corse, Christine Bravo a repassé une tête à Paris... puisque c'est dans cette ville que sa péniche est amarrée. En dehors de ses interventions à la radio, notamment dans l'émission Les grosses têtes sur les ondes de RTL, l'animatrice s'occupe effectivement d'entretenir un véritable jardin paradisiaque qui navigue sur les flots de la Seine, disponible à la location, qu'elle a baptisé Frou-frou en souvenir du bon vieux temps.

Voilà ce que j'ai découvert sur mon quai

Son dernier passage en notre capitale a été particulièrement rude pour Christine Bravo, qui s'est retrouvée face à des rues remplies de déchets. C'est pourquoi elle a tenu à pousser un coup de gueule sur les réseaux sociaux, avec photo à l'appuie. "Certains d'entre vous me demandent si j'ai délaissé ma péniche parisienne au profit de mon village corse. La réponse est non, mais voilà ce que j'ai découvert sur mon quai, à 200 mètres de Notre-Dame, à mon retour, explique-t-elle. Alors je me pose évidemment la question. Vivre dans le chaos et la crasse ou dans une Corse respectueuse de son environnement ? Et on va montrer cette honte au monde entier aux Jeux Olympiques ? Je suis révoltée. Dégoutée."