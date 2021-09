Christine et Jean-Marie Villemin : Que deviennent les trois autres enfants des parents de Grégory ?

TF1 diffuse ce lundi 20 septembre les premiers épisodes de la mini-série Une Affaire française, qui revient sur la terrible Affaire Grégory. Le petit Gregory Villemin n'avait que 4 ans lorsqu'il a été retrouvé mort, pieds et poings liés dans la Vologne, une rivière tout près de chez lui. Malgré ce drame qui continue de les poursuivre, Christine et Jean-Marie Villemin, les parents du jeune garçon, ont réussi à refaire leur vie. Le couple a su se reconstruire en s'installant en région parisienne, dans l'Essonne (91). Jean-Marie et Christine Villemin ont accueilli trois enfants : Julien, Emeline et Simon.

L'aîné à 35 ans, est père de famille et dirige une boutique d'optique franchisée. Après des études de maths sup et maths spé, sa soeur cadette, âgée de 30 ans, est devenue professeure de S.V.T agrégée. Simon, le dernier de la fratrie, prépare le CAPES pour être éducateur sportif. Bien que les trois enfants Villemin n'aient pas connu le tourbillon médiatique qui a secoué leur famille, ils sont bien au courant de la mort de leur frère Grégory et du combat de leurs parents, qui n'ont "jamais cessé de se battre", comme le note Paris Match.