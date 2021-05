Christine Kelly à l'hôpital en Guadeloupe : sa dernière photo inquiète

Christine Kelly a suscité l'inquiétude dans la journée de lundi 24 mai 2021. La journaliste de 51 ans et maman de Léa a dévoilé une photo sur Instagram pour indiquer sa présence... à l'hôpital ! Sur l'image, elle n'apparaît pas et c'est une perfusion qui est mise en avant. "J'ai dû m'envoler pour l'hôpital en Guadeloupe... avec l'autorisation des Mousquetaires et de D'Artagnan. Merci à chacun pour vos encouragements, bien reçus. #Facealinfo", a-t-elle légendé, sans apporter davantage de précisions.

Rapidement, les internautes lui ont adressé tout leur soutien mais surtout, ils ont fait part de leur incompréhension. En effet, pourquoi Christine Kelly se retrouve-t-elle soudainement à l'hôpital ? Si certains pensent qu'il est arrivé quelque chose à l'ex-Sage du CSA, d'autres ont plutôt le sentiment qu'elle a rendu visite à une personne de son entourage. "J'imagine que l'un de vos proches est à l'hôpital, aussi je vous envoie des cargos de bonnes ondes !", "Courage à vous. Pensez d'abord à votre famille", "Je souhaite mes prompts rétablissements au malade. Revenez vers nous dès que possible", peut-on lire parmi les commentaires.