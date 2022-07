Christine Kelly hospitalisée : une photo d'elle perfusée publiée, elle prend la parole...

Sur Twitter, Christine Kelly partage le lien de ce post Instagram avec une petite indication. "J'avais promis de vous donner de mes nouvelles en mon absence de l'antenne", lance-t-elle alors. Une promesse tenue pour l'animatrice. Toujours sur le site de micro-blogging, elle se montre active en partageant notamment un article du Monde titré sur le fait qu'"un tiers de la population de moins de 60 ans a des origines immigrées". Signe que "tout va bien" comme elle l'assurait sur le réseau social de partage d'images quelques instants plus tôt.

Rappelons que la journaliste avait déjà annoncé son retrait de l'antenne. "Cette semaine sera ma dernière avec vous pour la saison. Des petits soucis de santé sans gravité m'éloigneront toutefois de vous après le 23 juin à vrai dire", avait-elle écrit le 18 juin dernier sur Instagram. Et d'ajouter : "Je tenais à vous remercier pour cette saison de Face à l'info forte en émotions et en partages grâce à chacun d'entre vous. Vos mots. Vos lettres. Votre présence. Votre engagement. Je vous garderai tous dans mon coeur. On se retrouve lundi 20 à jeudi 23 pour ma dernière semaine avec vous."