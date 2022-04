Christine Kelly "maman stricte" avec sa fille Léa : "Il faut aussi savoir dire non"

A l'instar de sa consoeur Léa Salamé, la journaliste Christine Kelly a vécu des mois intenses en raison de l'élection présidentielle et, forcément, cela joue sur la vie privée. Mais la figure phare de la décriée chaîne CNews, qui anime la non moins clivante émission Face à l'info, fait tout de même en sorte d'être présente pour sa fille. Interrogée par Gala, elle a évoqué sa vie de maman.

A 52 ans, Christine Kelly est l'heureuse maman d'une petite Léa, âgée de 6 ans et, de son propre aveu, elle est une maman "stricte et... maman cool !" Elle s'explique : "Stricte, parce qu'il faut quand même mettre des limites. Pour moi, il y a 3 points importants pour qu'un enfant puisse réussir sa vie : maîtrise des émotions, capacité d'adaptation et détermination. Avec ces trois piliers, on avance. Il faut aussi savoir dire non. Si je lui refuse un McDo, je lui explique pourquoi. J'essaye d'être une maman à l'affût." On l'aura compris, la journaliste n'est pas du genre à subir les caprices d'un enfant roi. Celle qui doit faire preuve de caractère à l'antenne, surtout du temps où Eric Zemmour était l'un des chroniqueurs, ne se laisse pas déborder et sait donc taper du poing quand c'est nécessaire.

Avec sa fille, Christine Kelly a un objectif : lui transmettre les valeurs du travail. La journaliste et animatrice, menacée de mort et sous protection, est parfois un peu dure avec Léa mais elle lui explique toujours pourquoi. "Ce matin, je l'ai malheureusement fait pleurer pendant 15 minutes. J'ai attendu qu'elle puisse prendre conscience. Elle avait laissé son cahier de dictées à l'école, parce qu'elle ne voulait pas les faire à la maison. Là, j'ai dit : 'Pourquoi tu vas à l'école ? Si tu ne veux pas apprendre on arrête l'école tout de suite.' Je l'ai laissée 15 minutes pour réfléchir. Car elle sait que des enfants ne peuvent pas aller à l'école, elle en connaît dans mon association. Donc je lui apporte aussi cette réflexion", raconte celle qui a fondé K d'urgences.

Pour Christine Kelly, pas question d'élever sa fille avec la certitude qu'on peut se faire de l'argent facile en jouant à l'influenceuse sur Instagram par exemple. Mais la journaliste peut se rassurer, Léa semble déjà très intéressée par son métier. "Elle a déjà envie d'être journaliste ! Elle vient régulièrement assister à l'émission quand elle est vacances. L'essentiel, c'est qu'elle ait une ouverture d'esprit", jure-t-elle.