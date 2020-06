Christo : L'artiste plasticien est mort à l'âge de 84 ans

Le week-end de la Pentecôte s'achève sur une triste nouvelle. Christo Vladimirov Javacheff, plus connu sous son seul prénom, Christo, est mort ce dimanche 31 mai 2020. L'artiste plasticien avait 84 ans.

Son bureau précise que l'artiste est mort à son domicile, à New York. "Christo a vécu sa vie au maximum, non seulement en rêvant ce qui semblait impossible, mais aussi en le réalisant. Les oeuvres de Christo et Jeanne-Claude [sa défunte épouse et collaboratrice, NDLR] ont rassemblé les gens dans des expériences partagées à travers le monde, et leur travail vit dans nos coeurs et nos souvenirs", ajoute sa page Facebook.

Christo est né le 13 juin 1935 à Gabrovo en Bulgarie. Il avait quitté son pays natal en 1957, puis s'était d'abord à installé Prague (dans l'ancienne Tchécoslovaquie), s'était enfui en Autriche, à Vienne, et avait déménagé à Genève. En 1958, Christo se rend à Paris, où il a rencontré Jeanne-Claude Denat de Guillebon, qui deviendra son épouse et collaboratrice. Jeanne-Claude est décédée le 18 novembre 2009. Christo a vécu à New York pendant cinquante-six ans.