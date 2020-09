Christophe Beaugrand : Premiers pas (et première chute) de son fils Valentin

On est si fiers de toi

Des premiers pas salués et complimentés par tous les fans du mari de Ghislain, tous conquis devant tant de mignonnerie. "Les premiers pas sont toujours émouvants", "Encore une belle étape dans la vie de Valentin", "Trop bien ! C'est parti pour la découverte de tout !", "Comme quoi un bébé avec 2 papas est un super bébé heureux !" ont par exemple commenté certains internautes.

Comblé dans son rôle de papa, Christophe Beaugrand est sur un petit nuage depuis la naissance de Valentin et découvre chaque jour les joies d'être père. Il y a quelques jours, le 10 septembre 2020, l'animateur a d'ailleurs fêté les dix mois de son fils. En légende il écrivait : "10 mois today. Joyeux mois'niversaire Valentin ! Depuis que tu es arrivé dans nos vies, chaque jour est une surprise, une fête, une découverte. On est si fiers de toi, avec Ghislain Guérin." Des mots toujours plus d'actualité en ce jour très spécial où Valentin a fait ses premiers pas.