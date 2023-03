Christophe Malavoy marié depuis 40 ans et installé loin de Paris : rares photos avec sa femme Isabelle

Christophe Malavoy demeure une figure du cinéma français. Dans les années 1980, il en est même devenu l'un des principaux visages, étant l'un de ses plus grands espoirs. En effet, en 1983, il reçoit le César du meilleur espoir pour Family Rock de José Pinheiro, puis il est nommé pour le César du meilleur acteur pour La Femme de ma vie de Régis Wargnier. Depuis, il a pris ses libertés avec le monde du septième art pour se concentrer sur le théâtre et la télévision.

Une carrière complète et d'une longévité rare donc, qui est à l'image de sa vie privée. Le comédien est en couple depuis de nombreuses années avec sa femme, une certaine Isabelle. Et s'il y a bien quelqu'un chose qu'il doit au cinéma, c'est sûrement la rencontre avec l'élue de son coeur ! Ils se sont vus pour la première fois en 1980 sur le tournage du Cheval d'orgueil du regretté Claude Chabrol. Il ne jouait pas dans le film et était simplement venu voir un ami, et elle faisait de la figuration.

La réussite d'un couple, c'est de rencontrer son névrosé

"Elle avait 21 ans et moi 27, j'étais au chômage, je ramais", se souvenait Christophe Malavoy à propos de ce moment auprès de nos confrères de Gala en 2013. Il y affirmait avoir été renversé par "tant de beauté et de grâce", puisqu'elle était déjà mariée. Quatre ans plus tard, bien qu'elle n'ait pas eu le coup de foudre pour lui dès le premier jour, Isabelle a fini par l'épouser. "La réussite d'un couple, c'est de rencontrer son névrosé", déclarait sa femme à ce propos dans le même entretien.

Au fil des ans, elle lui donnera trois beaux enfants : Camille (1984), attachée de presse ; Romain (1986), premier assistant chef opérateur ; Pauline (1992), écrivain. Un couple particulièrement fusionnel donc, qui traverse les années comme peu d'autres, faisant quelques apparitions dans des soirées, comme en attestent les photographies de notre diaporama. Depuis, les deux tourtereaux, devenus grands-parents, qui filent toujours le parfait amour, ont choisi de s'installer à la campagne, loin de Paris et de son tumulte permanent où on est "accaparé par des choses souvent sans importance".