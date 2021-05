Christophe Revault mort à 49 ans : la cause révélée, nouveaux détails sur son décès

Il était bien trop jeune pour partir, mais le destin en a malheureusement décidé autrement. Le 6 mai dernier, Christophe Revault avait été retrouvé sans vie à son domicile, soulevant alors de nombreuses interrogations qui ont à présent, en partie, leurs réponses. L'emblématique gardien du Havre, disparu à seulement 49 ans, est décédé des suites d'une péritonite, une inflammation du péritoine. La péritonite est une infection assez grave qui peut déboucher sur la mort si elle n'est pas traitée, les conséquences locales et générales sont donc très rapides. Pour Christophe Revault, elles ont été fatales.

Les résultats de l'autopsie ont été révélés dans la soirée du vendredi 14 mai 2021 par le procureur de la République du Havre, Bruno Dieudonné. "Des analyses complémentaires ont été ordonnées, qui permettront aux experts d'affiner leurs conclusions, a-t-il fait savoir. Comme pour toute autopsie, des analyses toxicologiques ont été demandées, dont les résultats ne seront pas connus avant plusieurs jours."

Le dos et la tête reposant contre l'encadrement d'une porte

Dans son édition du samedi 15 mai, L'Equipe révèle de nouveaux détails sur la mort brutale de Christophe Revault, passé par le PSG en 1997-1998. Le quotidien sportif indique que les pompiers sont intervenus à son domicile le 6 mai vers 17 heures. Ces derniers sont entrés dans le pavillon en passant par la fenêtre de la cuisine. Christophe Revault a alors été retrouvé sans vie, "le dos et la tête reposant contre l'encadrement d'une porte." Son corps reposait entre la cuisine et le séjour. Très rapidement, un médecin est arrivé et a constaté le décès de l'ancien gardien, tout en relevant une "légère plaie sur le sommet du crâne."

Les policiers du commissariat du Havre se sont également rendus sur place pour procéder aux premières constatations dans ce pavillon où Christophe Revault vivait seul. Il a vite été établi "l'absence de désordre dans son logement" et que son décès n'était pas lié à l'intervention d'un tiers.

Suite à l'annonce de Christophe Revault, papa de deux enfants, Le Havre AC lui avait rapidement rendu hommage dans un communiqué : "C'est un immense Monsieur du HAC qui nous quitte et laisse le club orphelin de l'un de ses plus brillants HACMan. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses deux enfants." "Nous perdons l'un des nôtres, une personnalité très attachante et un amoureux inconditionnel du HAC comme du Havre", avait ajouté le président du club, Vincent Volpe.