Christopher Aurier assassiné : moins stable que Serge, "des conneries..."

Si Christopher Aurier aurait pu connaître un parcours tout aussi prometteur que son grand frère (qui après être passé par le PSG joue à présent à Tottenham), il ne l'a pas été. L'Equipe a recueilli le témoignage de Georges Tournay, responsable du centre de formation de Lens à l'époque, qui permet d'expliquer pourquoi Christopher n'a pas tant percé. "Il est resté quatre ans avec nous quand même. Il a signé son contrat aspirant mais on a compris que ce serait plus compliqué, a-t-il expliqué. Il était bien moins mature que Serge, moins stable. Serge avait une grosse qualité : il voulait réussir dans le foot, se battait pour y arriver. Pour Christopher, c'était plus dur. Il avait moins de capacité que Serge scolairement. On a essayé de l'encadrer, de rester près de lui. On l'a fait avancer mais à un moment, ça bloquait. Il lui manquait la compréhension du jeu et la vie en collectivité n'était pas son point fort."

Christopher et Serge Aurier n'ont malheureusement pas bénéficié d'une stabilité familiale puisque leur mère habitait loin d'eux, en Côte d'Ivoire, et leur père était très souvent absent.

Quand j'étais jeune, je faisais des bêtises

Le Parisien dresse le même profil d'un jeune homme qui manquait de stabilité pour s'assurer un avenir brillant. Le quotidien cite des propos tenus par Christopher lui-même en 2017 à So Foot. Le footballeur se comparaît alors à son grand frère. "Je ne vous cache pas que, quand j'étais jeune, je faisais des bêtises et c'est ça qui m'a ralenti. Je n'étais pas sérieux. Je répondais au coach, je ne voulais plus aller à l'entraînement, je faisais des conneries à l'école. Serge n'a pas fait les mêmes conneries que moi", avait-il avoué.

Le Parisien a également recueilli le témoignage de Babacar Mbaye, président délégué de l'US Chantilly, où Christopher Aurier a fait un passage éclair. "Il avait l'air très correct avec ses coéquipiers mais on ne l'a pas beaucoup connu. On l'avait pris à la hâte et il nous a laissés en plan. On est restés sans nouvelles puis il s'est excusé en nous expliquant qu'il avait des soucis familiaux (NDLR : lié à sa mère) et devait rester à Toulouse. Dommage parce qu'il avait vraiment des qualités. On ne l'avait pas pris juste parce que c'était le frère de l'autre..."

Pour l'heure, Serge Aurier n'a toujours pas réagi à l'assassinat de son petit frère mais l'ancien joueur du PSG peut compter sur le soutien de son ancien coéquipier Layvin Kurzawa et sur celui de Kylian Mbappé.