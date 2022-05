Christopher (Les Ch'tis), son accent critiqué : ce secret qu'il cachait depuis des années (EXCLU)

Entre 2011 et 2014, W9 diffusait une télé-réalité à succès baptisée Les Ch'tis. Les caméras suivaient alors les aventures de plusieurs jeunes candidats venus du Nord de la France qui s'envolaient vivre leurs rêves à travers le monde. Parmi eux, Hillary Vanderosieren, Gaëlle Petit, Kelly Helard, Jordan Faelens ou encore Christopher via Putje. Ce dernier a fait les beaux jours de bien des saisons, de la toute première à Ibiza à l'avant-dernière à Hollywood en passant par Mykonos. Mais en 2014, il s'est volatilisé. Plus aucune trace de lui, ni à la télévision ni sur les réseaux sociaux. 8 ans plus tard, le voilà qui fait son grand retour sur le devant de la scène. En effet, Christopher est au casting des Apprentis aventuriers, une émission de survie diffusée sur W9 et présentée par Laurent Maistret. Pour Purepeople.com, il se livre sur toutes ces années loin des feux des projecteurs.

Pourquoi as-tu accepté le tournage des Apprentis aventuriers ?

Je voulais savoir jusqu'où je pouvais aller, tester mes limites. Et puis, je suis fort demandé : les gens attendent mon retour, on m'a proposé des émissions. J'avais besoin de partir, bouger, découvrir autre chose. Ça ne m'avait pas du tout manqué mais ça m'a fait du bien de revenir.

Il s'agit d'une émission de télé-réalité axée sur le sport et la survie, loin des Ch'tis... Pourquoi ?

C'est vrai que c'est un autre concept, et ça a joué dans mon choix. Je ne voulais pas être enfermé dans une villa. J'aime l'aventure de base alors c'était l'émission parfaite.

Comment as-tu réagi quand tu as découvert ton binôme ?

J'ai compris de suite qu'elle était très sportive et je me suis dit que ce serait compliqué. Je ne la connaissais pas du tout. En la découvrant, j'espérais que ça se passerait bien. Dès le début, elle m'a mis un peu la pression. Moi je pensais faire mon retour tranquillement... Ça promet !

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi lors de cette aventure ?

Le plus compliqué était de laisser mes proches. Toute ma famille, mais surtout ma femme et mon chien. Et puis le manque de nourriture était dur aussi à vivre. Quand j'ai faim je suis grognon.

Comment as-tu géré la faim ?

Il y a eu un petit de tout. De la faiblesse mais surtout de la colère. Le moindre petit truc, quand on galère, on ne supporte pas. Ce n'est pas facile, mais ça reste une belle expérience. Je ne regrette rien et si c'était à refaire je le referais.

Combien de kilos as-tu perdu ?

J'ai perdu environ 3 kilos. J'ai toujours été mince. J'ai perdu un peu de graisse, je ne sais pas d'où (rires). Après quand je suis rentrée j'ai repris au moins le double !

C'est un retour fracassant après 8 ans d'absence ! Pourquoi avais-tu quitté la télé-réalité ?

La notoriété, ce n'est pas facile à vivre. Il y a eu de bonnes choses mais aussi des mauvaises. Je voulais m'isoler, j'en avais besoin. Je voulais voir aussi si l'engouement se calmait. Au bout de quatre, cinq ans, je vois que les gens sont toujours aussi enthousiastes alors je n'avais pas d'autre choix que de revenir !

Qu'as-tu fait durant tout ce temps ?

J'ai toujours travaillé dans le bâtiment, je suis couvreur charpentier. Je n'ai jamais été très réseaux sociaux. Je n'ai pas de patience, je suis un hyperactif !

Tu étais danseur, où en est ta carrière ?

Je danse toujours, tant qu'il y a de la musique. Mais je ne danse plus en boîte, juste chez moi dans mon salon.

Tu as vécu une histoire d'amour avec Kelly, pourquoi avez-vous rompu ?

Je n'ai pas de nouvelles d'elle, mais tout se passe bien entre nous. Nous sommes restés en bons termes, enfin je pense. J'ai vu qu'elle a fait l'émission Mamans & célèbres. Elle fait sa vie, je lui souhaite que du bonheur avec Neymar et encore plein d'enfants. J'ai vécu une belle aventure avec elle mais nous n'étions pas faits l'un pour l'autre.

Qu'est-ce qui a changé en toi depuis 2014 ?

Je dirais que rien n'a changé. Parce que j'ai toujours gardé la tête sur les épaules. Ce n'est pas facile, le regard des gens changent avec la télévision. Mais je prends sur moi et je reste toujours moi-même. Je suis encore reconnu dans la rue, c'est impressionnant. Rasé, avec le masque... Ça ne change rien. Tant que l'on vient me voir avec respect, ça me convient.

Ton accent Ch'ti n'est pas toujours compris et parfois même moqué, comment le vis-tu ?

J'ai appris le Français à 16 ans. Ma langue maternelle c'est le flamand, et le néerlandais. Je suis né à Tourcoing mais j'ai fait mes études en Flandres, en Belgique. Je suis bilingue aujourd'hui. On ne choisit pas sa famille, c'est pour cela que j'ai grandi avec les flamands (rires). Mais je reste un Ch'ti ! Les critiques ne sont pas évidentes, parfois c'est dur à encaisser. Mais la plupart du temps, je n'y prête pas attention.

Envisages-tu d'autres émissions de télé-réalité ?

Pourquoi pas ! J'ai repris goût à la vie (rires). J'ai tourné Un dîner presque parfait avant Les Apprentis. Je ne suis pas intéressé par les émissions pour trouver l'amour, puisque je n'en ai pas besoin. Par contre, je reste ouvert à toute proposition de programmes d'aventures. J'aimerais bien faire Pékin Express avec ma chérie.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.