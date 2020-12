Kelly Helard : Neymar un jeune papa "parasite" et "inutile" : elle réagit depuis la maternité

Kelly Helard et Neymar (Mamans & célèbres) sont devenus parents pour la deuxième fois le 27 décembre 2020. Ils ont accueilli, après de longues heures de travail pour la maman, une petite fille prénommée Lyana. Depuis, celle que l'on retrouvera dans le nouveau programme du groupe TF1, 9 mois avec Lyana, ne cesse de poster des photos et vidéos depuis la maternité. Son compagnon aussi, mais lui a été vivement critiqué.

En story Instagram, le couple est très actif : tétés, bains, nuits... ils partagent tous les moments de leur vie et de ceux de leur fille. Mais le comportement de Neymar n'a pas plu à certain(e)s qui l'ont fait savoir de façon très directe. Kelly a donc décidé de défendre l'homme de sa vie. Papa engagé pour elle, parasite et inutile pour certaines mauvaises langues, le jeune homme en a pris pour son grade. "Va t'occuper de ton fils [Kelly et Neymar sont les parents d'un premier enfant, Lyam (4 ans), ndlr] au lieu de rester comme un parasite à rester couché, tu ne sers à rien", a par exemple écrit un internaute.

Des propos qui ont fait bondir la jeune maman : "Il y a vraiment des gens pour écrire ça ??? Oh la stupidité ! Notre fils nous manque énormément. On est confiné trois jours à la clinique papa et moi à cause de la Covid. Lyam est chez nous avec mamie, il va très bien et on l'a eu en visio." Et d'ajouter après qu'un autre abonné fasse la même remarque : "Il est confiné. S'il part il ne peut plus revenir. On se relaye ici et bientôt avec notre fils aussi."

Décidément, la présence de Neymar à la clinique a gêné plus d'un internaute puisqu'un autre a carrément écrit qu'il était "inutile à la maternité". Là encore, Kelly a défendu son amoureux : "Je ne sais pas si tu as des enfants mais il n'est pas inutile. Il est essentiel. On se relaye, il m'aide et me soutient énormément. Au début je ne pouvais me lever seule... j'ai eu des moments de fatigue extrêmes et heureusement qu'il était là. Il me donne de la force."

Contrairement à ce que certains pensent donc, le jeune papa est très impliqué et prend soin de sa fille. "Je vous avoue que depuis qu'elle est née je n'ai pas changé une couche ni lavé ma fille. Neymar le fait tellement bien. C'est leur moment à eux et dès qu'il peut il fait du peau à peau", a-t-elle rajouté, n'en déplaise aux détracteurs.