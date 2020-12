Kelly Helard maman pour la 2e fois : La petite Lyana est née !

Kelly Helard et Neymar sont aux anges. Ce dimanche 27 décembre 2020, les candidats de Mamans & célèbres (TFX) sont devenus parents pour la deuxième fois : leur fille Lyana est née.

C'est via leurs stories Instagram respectives que la belle brune de 29 ans et son compagnon ont annoncé la bonne nouvelle. "Tout se passe très bien, c'était juste très éprouvant et difficile, on reviendra pour les nouvelles très vite", s'est contenté de partager Neymar sous une photo du faire-part de naissance de Lyana. "On est très heureux, on va très bien. Un accouchement un peu spécial, je vous raconterai", a déclaré Kelly ensuite.

Ses followers savent d'ores et déjà que Kelly Helard est allée à la maternité dans la journée du samedi 26 décembre et que ce n'est qu'au bout d'une vingtaine d'heures qu'elle aurait enfin pu rencontrer sa petite princesse. "22h45 : toujours au même endroit", expliquait Neymar sur ses réseaux sociaux. Et pour lui d'ajouter avec impatience le dimanche matin : "8h14 : c'est censé durer combien de temps s'il vous plaît ?"

Un bébé confinement

C'est le 10 juillet 2020 que Kelly Helard avait révélé sa deuxième grossesse à ses fans. Elle avait tout d'abord teasé son annonce en écrivant : "Notre famille a une belle surprise à vous dire, mais pour ça, rdv sur @tf1". En se rendant sur la page officielle de l'émission Mamans & célèbres, le public a découvert qu'elle était de nouveau enceinte et qu'elle en était à son troisième mois de grossesse. "Mon accouchement est prévu pour le 29 décembre. Et j'ai un stress : je ne veux pas accoucher le soir de Noël. Je ne veux pas laisser Lyam, qu'il en veuille à son frère ou à sa soeur de ne pas avoir pu le passer en famille", avait-elle notamment précisé.

Interrogée par Purepeople en août, Kelly Helard avait expliqué que grâce au confinement, Neymar et elle ont vu que leur relation était de nouveau stable. Ils ont donc pris la décision d'essayer d'avoir un deuxième bébé. Et ils ont réussi tout de suite. Elle nous avait également confié que sa grossesse se passait à merveille. Sa seule angoisse ? Reprendre 35 kilos, comme lors de sa première grossesse. Les tourtereaux étaient en effet déjà parents d'un petit garçon prénommé Lyam (4 ans).

Kelly Helard et Neymar n'ont pas toujours vécu des jours heureux. Ils s'étaient rencontrés en 2013 et se sont mariés aux Etats-Unis en 2017. Mais en août 2018, ils annonçaient leur rupture. Fort heureusement, ils se sont retrouvés fin 2019.