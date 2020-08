Kelly Helard enceinte et angoissée : "Je ne veux pas reprendre 35 kilos" (EXCLU)

Le 10 juillet 2020, Kelly Helard (29 ans) - que l'on pourra retrouver dans des épisodes inédits de Mamans & célèbres à partir du 17 août sur TFX - a officialisé sa deuxième grossesse. En vidéo et en photo, l'épouse de Neymar (31 ans) a révélé qu'elle était enceinte de trois mois. Un bonheur sur lequel celle qui est déjà l'heureuse maman de Lyam (4 ans) s'est confiée auprès de Purepeople.

Comment se passe votre grossesse ?

Très bien, je n'ai pas à me plaindre. Contrairement à Lyam, je ne vomis pas. J'ai peut-être eu des aigreurs d'estomac, mais c'est tout. Après, forcément, j'ai un peu mal au dos et pendant la canicule, j'ai eu du mal à dormir. Mais c'est normal.

Combien de poids avez-vous pris ?

Avant de partir en vacances, j'étais à 4 kilos, à 4 mois de grossesse. Là je suis à 4 mois et demi. Mais je ne veux pas parler trop vite parce que pour la première grossesse j'ai pris 35 kilos. Je serais contente de ne prendre qu'entre 12 et 16 kilos.

Avez-vous des angoisses ?

Je ne veux pas reprendre 35 kilos, j'en deviendrais folle. Le problème, c'est que quand on est enceinte et qu'on a une envie, si on ne l'assouvit pas tout de suite, on a l'impression que les autres aliments n'ont pas de goût.

Vous faisiez un régime qui avait porté ses fruits juste avant votre grossesse. Faites-vous donc particulièrement attention à ce que vous mangez ?

J'assouvis mes envies, mais j'ajoute des légumes. Avant je ne l'aurais jamais fait. Ou je me fais une entrée. Et là je ne grignote pas, contrairement à ma première grossesse. Je préfère bien manger pendant les repas.

En quoi cette grossesse est-elle différente de la première ?

Je n'avais pas d'enfant donc je pouvais me reposer et m'occuper de moi. Là, ce n'est pas possible. J'ai Lyam qui demande encore beaucoup d'attention. C'est plus fatigant. Je ne peux pas le porter, parfois ça me fait mal au coeur. Et je peux être moins patiente à cause de la fatigue. Mais je veux assumer à fond mon rôle de maman.

Allez-vous dévoiler le visage de votre bébé sur les réseaux sociaux ?

Oui. De toute façon, il passera dans Mamans & célèbres. On verra l'après-accouchement. L'accouchement à voir (rires).

