Cindy Lopes "défoncée" dans Secret Story : "pas prise au sérieux" par la prod', l'ex-candidate a déchanté

Il y a quatorze ans, Cindy Lopes a été révélée au grand public lors de la saison 3 de Secret Story. Une participation sur laquelle elle a accepté de revenir lors de son interview En toute intimité, avec Sam Zirah. Et elle a fait des confidences choc'.

La télé-réalité, c'est terminé pour elle depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, elle est sur scène pour son One Woman Show Lopes tacle, au Théâtre des Blancs Manteaux à Paris. Elle a également déjà joué au théâtre. Mais c'est Secret Story qui l'a propulsée sous le feu des projecteurs. Son caractère explosif, son humour et son côté féministe ont rapidement fait mouche. Quand elle faisait quelque chose, ce n'était jamais à moitié. Le public a eu l'occasion de s'en rappeler avec ses récentes déclarations.

"Une fois, ils m'ont fait dormir dehors dans une espèce de camping. J'ai pété un câble, j'ai avalé deux boîtes de Doliprane, il n'y a personne qui n'en a rien eu à faire. Je leur ai dit : 'Ouvrez-moi les toilettes que j'aille vomir.' Ils m'ont dit 'non, tu iras vomir dans les toilettes du camping'", confiait-elle en 2020. Des propos sur lesquels elle est revenue lors de son entretien avec Sam Zirah. "On nous avait fait dormir et moi j'en avais trop marre. J'étais un peu excessive c'est vrai. Forcément j'avais mal vécu l'idée de dormir dehors, déjà qu'on ne dormait pas beaucoup", a-t-elle confié dans un premier temps.

J'ai avalé deux boîtes de Doliprane

"Fatiguée, excédée", Cindy Lopes a voulu se sortir de cette situation. Pour ce faire, elle avait... "avalé deux boîtes de Doliprane". "Et en fait du coup ils m'avaient dit non, tu ne vas pas vomir. En fait ils nous avaient mis des toilettes dehors pour pas qu'on entre dans la maison. Ouais de camping mais qui schlinguaient la pi**e quoi... C'était horrible. Moi je ne pouvais pas, c'était une catastrophe. Aller aux toilettes là-dedans c'était abominable. Du coup personne s'en était rendu compte, tout le monde s'en foutait", a-t-elle poursuivi.

Selon la maman de Raphaël et Stella (5 et 3 ans), la production ne l'a "pas prise au sérieux" et n'était donc pas inquiète. Pourtant, Cindy Lopes avait bel et bien mis ses paroles à exécution. "Du coup le lendemain j'étais défoncée. Je suis restée toute la journée à dormir dans le trampoline, personne n'avait le droit de venir me faire chier", a-t-elle conclu.