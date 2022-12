Cindy Poumeyrol (Koh-Lanta) "menacée" par son mari : des échanges dévoilés, Hugo Clément mêlé à l'histoire

C'est en 2019 que Cindy Poumeyrol a été révélée au grand public, dans Koh-Lanta La Guerre des chefs. Elle a fait son retour deux ans plus tard dans l'édition baptisée La Légende. Puis, c'est dans Mamans & Célèbres que les téléspectateurs de TFX ont pu la retrouver durant quelques saisons. Si depuis, la jolie blonde se fait plus discrète, elle continue à partager son quotidien avec sa communauté de temps en temps. Et sa publication datant du 1er décembre 2022 a fait réagir.

Actuellement, Cindy Poumeyrol est en plein déménagement. Son mari Thomas et elle sont donc en plein tri et, comme ils l'ont dévoilé en story Instagram, ils ont organisé un vide-grenier afin de vendre ce dont ils ne se servaient plus. C'était l'occasion pour le charmant brun de constater que son épouse avait beaucoup d'affaires. Afin de la taquiner, il lui a donc envoyé un SMS disant : "Et je n'ai pas fini. Tu consommes beaucoup trop. Tu as tout en X4, X5. Des sacs, des vêtements, des chaussures que je n'ai jamais vues sur toi. Je vais te dénoncer à Hugo Clément." Des paroles partagées par l'ancienne candidate de Koh-Lanta sur son fil d'actualité Instagram.

Thomas lui a ensuite fait savoir qu'il l'aimait fort et que, même si c'était compliqué pour eux en ce moment, ils allaient se serrer les coudes. "C'est la fin d'un chapitre. Cette maison aura vu grandir Alba, naître Victoire. On aura fait trembler les murs. Impatient de découvrir la suite", a-t-il conclu. Amusée, Cindy Poumeyrol a légendé sa publication : "Quand ton mari te menace de te dénoncer à Hugo Clément. Comme vous le savez, on est en plein déménagement avec son lot de mauvaises surprises et une grosse charge mentale et physique... Mais on s'aime et c'est bien là le plus important. Mon Louis la brocante #demenagement."