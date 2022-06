Koh-Lanta : Les candidats les plus amaigris, avant/après spectaculaires !

Participer à Koh-Lanta, ce n'est pas du gâteau ! Aucun aventurier ne pourra dire le contraire. Entre le manque de nourriture et les efforts physiques lors des épreuves, les apprentis Robinson fondent comme neige au soleil. C'est ainsi qu'ils quittent le jeu de survie de TF1 avec une silhouette bien différente de celle qu'ils affichaient à leur arrivée sur le camp. Retour sur les avant/après les plus spectaculaires de ces dernières années.

Durant la saison actuellement en diffusion baptisée Le Totem Maudit, deux grands gaillards se sont métamorphosés. Jean-Charles se dévoile incroyablement aminci. En effet, la balance affiche désormais 76 kilos ce qui équivaut à une perte de poids de 18 kilos pour le fustier qui pesait alors 94 kilos lors du tout premier épisode. "Je ne me voyais pas comme ça. Je ne suis pas habitué. Moi, je suis plutôt gras. Ça fait bizarre je trouve. Il manque quelque chose, avait-il déclaré devant les caméras de la Une. J'ai toujours eu l'habitude de me voir un peu molletonné. Du coup, de me voir sec, ce n'est pas trop mon truc." L'autre perte de poids record de cette édition revient au pompier François, qui est passé de 99 à 76 kilos, se délestant ainsi de 23 kilos soit 1/5e de son poids !

Brice, aperçu dans Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020, a lui aussi perdu de nombreux kilos lors de son aventure. Le jeune blond d'1m79 était passé de 66,5 à 53,5 kilos. Ces 13 kilos en moins lui avaient fait l'effet d'une bombe. "Je ne pensais même pas descendre en dessous de 60 (...). Je ne réalise pas. Je ne m'en rendais pas compte. J'aurais bien voulu faire Koh-Lanta sans perdre de poids, avait-il lancé très ému. C'est juste hallucinant, c'est vraiment un choc." Au cours de la même saison, Loïc a perdu 15 kilos, passant de 90 à 75 kilos. Un changement qui ne l'avait pas autant touché que son camarade. "Mon visage je le préfère comme ça parce que ça fait moins bouboule. Au début de l'aventure, j'avais peut-être plus une bouille d'enfant. J'aurais gagné en maturité physiquement et mentalement", avait confié l'acolyte du regretté Bertrand-Kamal. Il y a aussi Corentin qui a perdu 14 kilos durant son aventure dans Koh-Lanta Cambodge, en 2017. Lors de la même saison, la menue Clémentine avait perdu 10 kilos !

La jolie Cindy, qui compte deux participations au jeu de survie (en 2019 dans La Guerre des chefs puis en 2021 dans l'édition All Stars La Légende), a elle aussi fondu. Elle avait ainsi perdu 13 kilos ! En 2017, aux Fidji, le grand gagnant André avait perdu 18 kilos. De son côté, Sandro, vu dans Koh-Lanta Cambodge la même année, s'est délesté de 16 kilos. Des folles pertes de poids qui ont marqué les aventuriers, tant physiquement que mentalement.

Les avant-après les plus impressionnants dans notre diaporama.