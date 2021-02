Cinzia (Pékin Expresss 2021) en couple : son séduisant compagnon dévoilé

Le 23 février, M6 donne le coup d'envoi de Pékin Express 2021. L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec les huit binômes de l'aventure. Parmi eux se trouve Cinzia, une charmante brune de 33 ans. Malheureusement pour ses futurs admirateurs, elle n'est pas un coeur à prendre.

C'est en Ouganda que s'est déroulée la première étape de la nouvelle édition de Pékin Express. Pour vivre cette aventure hors du commun, Cinzia a choisi son amie Rose-Marie (32 ans). Les copines parisiennes partagent tout et comptent bien tout rafler dans cette émission, car elles sont compétitrices. Mais la brunette aurait pu proposer à une autre personne de l'accompagner sur ce tournage...

Quand elle n'est pas avec sa copine Rose-Marie, Cinzia profite de son petit ami. Elle est en effet en couple avec un certain Vincent et n'hésite pas à dévoiler quelques photos de couple sur Instagram. Sur leur premier cliché en amoureux, on peut les découvrir en tenues orientales.