Claire Barsacq : La sublime animatrice a totalement changé de vie !

Diplômée de l'ESJ en 2004, Claire Barsacq a débuté sa carrière à la télévision sur la chaine Eureka! en animant des programmes pour enfants. Quelques années plus tard en 2007, elle a intégré la chaine NT1 dans le talk show On va tout vous dire mais aussi TF1 dans l'émission Reporters. Très vite repérée par M6, elle collabore ensuite au magazine 100% Mag et remplace Melissa Theuriau durant son congé maternité à la présentation de Zone interdite. Très sexy, elle avait créé le buzz le 25 avril 2014 lors de sa première animation de l'émission C à vous sur France 5 en apparaissant dans un ensemble noir, composé d'un mini-short qui dévoilait ses longues jambes fuselées. Plus de 880 000 téléspectateurs avaient regardé l'émission, un véritable record d'audience pour le programme.

Ayant totalement changé de voie, l'ancienne journaliste se présente désormais sur Linkedin comme "Négociatrice" depuis sept. 2017 mais aussi comme "Conseil Immobilier". Si elle partage de nombreuses photographies artistiques sur son compte Instagram personnel, la jeune femme - qui est devenue maman d'un garçon prénommé Mathias né en juillet 2010 - semble s'être depuis passionnée pour le domaine immobilier et travaille dans l'agence des Abbesses à Paris.