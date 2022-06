Claire Chazal : Rares confidences sur son fils François, né de ses amours avec Patrick Poivre d'Arvor

Il y a près de 30 ans, Claire Chazal et Patrick Poivre d'Arvor ont vécu une belle idylle. Le couple star de TF1 a même eu un enfant ensemble. En effet, l'ancienne présentatrice du journal télévisé désormais aux commandes du Grand Echiquier sur France 2 a donné naissance à François le 29 avril 1995. Discret, loin des feux des projecteurs, il vit sa vie. Mais, de temps à autre, ses parents se laissent aller à quelques confidences intimes. C'est le cas ce lundi 27 juin 2022 dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours.

Le prochain numéro du Grand Echiquier est consacré à l'excellence culturelle française, un thème qu'elle affectionne particulièrement. Claire Chazal recevra alors "des représentants des grandes institutions que sont Le Louvre ou l'Académie française, mais aussi des ambassadeurs de la chanson, de la haute couture et de la gastronomie". Cette passion, elle la tient de ses parents, "qui venaient d'un milieu très modeste et se sont élevés par les concours et les livres". Une culture qu'elle a pris plaisir à transmettre à son tour à son fils, "son père aussi d'ailleurs". François "a pris goût à la culture avec les années". "On a beaucoup partagé de moments de spectacle, de concert, de cinéma...", ajoute l'heureuse maman, comblée par sa relation avec cet enfant unique.

Ce sont là de rares confidences sur François de la part de Claire Chazal. Auprès de Gala, elle avait déjà déclaré tout son amour à sa progéniture. "Un sens à la vie. Il est la raison d'être, la raison de vivre. Pour moi avoir un enfant était une nécessité. Ça s'est imposé. Il est mon socle", avait-elle déclaré. Aujourd'hui, mère et fils continuent de partager de superbes moments. Il faut dire qu'ils ont un temps été séparés... En effet, elle était restée à Paris tandis que lui avait quitté la France, fuyant ainsi cette vie médiatique qu'il n'a pas choisie et dont il ne veut pas. "Il n'a pas eu un rapport très facile avec la notoriété", avait confié la journaliste à Paris Match en 2019. Depuis, François est rentré à la maison. Enfin presque : à 27 ans, il ne vit plus avec sa mère et s'est installé, aux dernières nouvelles, dans un quartier animé de la capitale. Nul doute que le duo continue ses sorties culturelles...