Claire Chazal maman : son fils François est sa "raison de vivre", sa "nécessité"... Elle se confie

Claire Chazal est célibataire ! Alors qu'une insistante rumeur lui prêtait une relation amoureuse avec Roschdy Zem, la journaliste a démenti. L'ex-reine du JT de TF1, très émue par la disparition de son confrère Jean-Pierre Pernaut, coule des jours paisibles dans la solitude. Son fils François a quitté le nid.

C'est dans les pages du magazine Gala que Claire Chazal a évoqué sa vie intime, les hommes qui ont partagé sa vie - comme Patrick Poivre d'Arvor, père de son enfant - ou encore la maternité. D'ailleurs, devenir mère de François (né en 1995), a été pour elle le plus beau moment de son existence. De son fils, elle dit : "Un sens à la vie. Il est la raison d'être, la raison de vivre. Pour moi avoir un enfant était une nécessité. Ça s'est imposé. Il est mon socle." Malheureusement, le discret jeune homme a pris son envol et a quitté la maison. Pendant longtemps, il a même vécu à l'étranger. "Il est certain qu'à un moment comme beaucoup d'adolescents, il a voulu couper le cordon et il l'a fait en partant très loin. D'abord en Nouvelle-Zélande, puis à Londres et désormais à Hong-Kong", disait Patrick Poivre d'Arvor à VSD en 2016.

Cette casquette de mère a sans doute encore plus compté que celle de présentatrice du JT pour Claire Chazal, même si elle s'est donnée les moyens de poursuivre sa carrière sur le petit écran. Ainsi, celle que l'on retrouve dans Elysée 2022 et Passage des arts est parfois nostalgique des premières années avec François. "La nostalgie que je peux avoir est celle des petites classes, ce temps où j'accompagnais mon fils à l'école, dans ses apprentissages, dans son épanouissement. Partager ce quotidien des devoirs, de la vie sportive, de la découverte du monde. J'ai beaucoup aimé ces moments-là", dit-elle.

Et si Claire Chazal est heureuse d'être devenue mère, elle ne regrette pas de n'avoir eu qu'un seul enfant. "Je n'ai jamais idéalisé la fratrie, même s'il est vrai qu'il peut y avoir une force de vie dans les grandes familles, mais ce n'est pas ce que je souhaitais", ajoute-t-elle.

Gala, édition du 3 mars 2022.