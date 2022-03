"Ça m'a plutôt déplu" : Claire Chazal réagit à la rumeur de couple avec Roschdy Zem

On a connu Claire Chazal en couple avec Patrick Poivre d'Arvor - un homme qu'elle décrit différemment que ses accusatrices - ainsi qu'avec Xavier Couture ou Arnaud Lemaire mais, récemment, c'est dans les bras de Roschdy Zem que certains rêvaient de la voir. Mais non, entre eux il n'y a que de l'amitié.

Longuement interrogée par le magazine Gala, Claire Chazal a donc confirmé être aujourd'hui une femme célibataire de 65 ans, vivant seule avec deux chats mais étant prête à une nouvelle romance sous conditions. Ainsi, point d'histoire de coeur avec l'acteur césarisé de Roubaix, une lumière, âgé de 56 ans. "Récemment un magazine vous a fiancée à l'acteur Roschdy Zem, qui est un de vos amis. Est-ce que c'était flatteur finalement ?", a demandé Gala à l'ex-star de TF1. Réponse cash de l'intéressée : "Dans le sens où c'est encore crédible ? Je n'avais pas pensé à ça. Non, ça m'a plutôt déplu." Mais la journaliste n'ira pas plus loin dans sa réaction, préférant couper court aux rumeurs.

Claire Chazal, que l'on retrouve dans l'émission Elysée 2022 pour parler culture avec les candidats à la présidentielle ainsi que dans le programme Passage des arts, avait déjà eu l'occasion d'évoquer la relation qu'elle entretient avec Roschdy Zem. "On est de vieux amis, et je l'aime beaucoup", disait-elle ainsi dans les pages de Paris Match en décembre 2021. Elle confirmait déjà être célibataire et bien dans cette vie : "J'ai d'autres amis qui sont seuls par choix. J'aime aller au cinéma seule, voir une expo seule. J'aime être libre de mes jugements, en pas être influencée."

Quant à Roschdy Zem, actuellement à l'affiche au cinéma du film Enquête sur un scandale d'État, il garde le silence sur ses rumeurs. La vie privée de l'acteur et réalisateur est un secret bien gardé, ce dernier n'étant pas franchement du genre à courir les mondanités du show business et à parler de lui dans les médias.

L'interview intégrale de Claire Chazal est à retrouver dans le magazine Gala, édition du jeudi 3 mars 2022.