Claire (L'amour est dans le pré) et la mort de son bébé : très émue, elle revient sur ce "grand choc" (EXCLU)

Ce jeudi 9 mars 2023, RMC Story lance une nouvelle émission de télé-réalité sur ses antennes appelée Familles d'agriculteurs. Le programme doit suivre le quotidien de douze tribus installées dans différentes régions de la France mais aussi en Belgique. Et les téléspectateurs vont certainement y reconnaître des visages familiers, déjà vus précédemment dans L'amour est dans le pré sur M6.

Le premier épisode va notamment permettre de prendre des nouvelles de Claire, laquelle présentera son quotidien à la ferme où elle produit du foie gras avant de le commercialiser elle-même. Celle qui a participé à L'amour est dans le pré en 2015 a été filmée entourée de son mari Sébastien et de leurs beaux enfants. "Il y a notre grand Mathéo qui a 6 ans, notre petit Maël qui a 1 an", ont-ils expliqué aux caméras, comme nous pouvons vous l'apprendre en avant-première après avoir visionné l'épisode.

Une fête importante

Durant le tournage, le couple a également évoqué leur deuxième fils, Mathis, malheureusement décédé en 2020. "Aujourd'hui, notre priorité, c'est notre famille, c'est d'être ensemble car il y a moins de deux ans nous avons perdu notre enfant, juste après sa naissance. Ça a été un grand choc pour nous et c'est une prise de conscience", a confié Claire.

Un peu plus tard, alors qu'elle prépare le premier anniversaire de Maël, "un anniversaire un peu particulier", c'est avec émotion que Claire repense à son bébé qui n'a pas survécu. "On a eu notre petit Mathéo il y a six ans et demi et nous avons eu Mathis. Et il y a eu des petits problèmes et il est décédé à la naissance. Et après on a eu Maël. C'est un peu notre bébé arc-en-ciel, notre petit bébé. On les aime tous les trois, parce qu'on aura eu trois bébés", peine-t-elle à articuler. Claire s'est néanmoins reprise pour expliquer vouloir rendre ce jour heureux : "C'est une fête importante, on est très famille et on veut partager ensemble ce moment. On célèbre la vie, que du positif, beaucoup d'amour, et que la fête commence !"

Familles d'agriculteurs, ce jeudi soir sur RMC Story