Diaporama : Claire (L'amour est dans le pré) et la mort de son bébé : très émue, elle revient sur ce "grand choc" (EXCLU)

Claire (L'amour est dans le pré) et la mort de son bébé : très émue, elle revient sur ce "grand choc" (EXCLU)

RMC Story lance une nouvelle émission de télé-réalité sur ses antennes appelée Familles d'agriculteurs et à laquelle participe Claire de " L'amour est dans le pré "

L'agricultrice y apparaît avec son mari Sébastien et leurs deux enfants, l'aîné Matheo (6 ans) et Maël (1 an).

Le couple évoque également leur troisième fils, Mathis, malheureusement décédé en 2020.

" Aujourd'hui, notre priorité, c'est notre famille, c'est d'être ensemble car il y a moins de deux ans nous avons perdu notre enfant, juste après sa naissance. Ça a été un grand choc pour nous et c'est une prise de conscience ", a confié Claire.

Quelques semaines après avoir célébré le premier anniversaire de la mort de Mathis, en 2021, Claire et Sébastien révélaient attendre leur troisième petit garçon.

" Un bébé arc en ciel ", comme Claire aime le surnommer.

