Claire (L'amour est dans le pré) accueille un nouveau membre dans sa famille... et il a un prénom très original

C'est un cadeau de Noël qui est arrivé un peu avant l'heure ! Claire, candidate de L'amour est dans le pré (saison diffusée en 2015) et son compagnon Sébastien viennent d'agrandir leur belle famille. Une boule de poils a en effet élu domicile dans leur ferme.

C'est devant un beau sapin de Noël que l'annonce a été faite, lundi 12 décembre 2022, sur Instagram. Sur une photo pleine de joie et qui réunit toute la petite famille : Claire, Sébastien et leurs enfants, Maël (1 an) et Mathéo (6 ans) qui ont bien grandi ! Les enfants sur leurs genoux, les amoureux prennent la pose et un autre invité se dévoile : un bulldog français qui n'a que quelques mois. "Notre Famille !!! Nos enfants. Et bienvenue à Tokyo dans notre famille !!! Belle soirée les amis. Prenez soin de vous... Bisous. #family #tokyo #chien #ensemble #fête #noel #bulldoganglais #heureux #avancerensemble #nouvelle #mesenfants #vivre #2022", est-il écrit en légende. Un chien qui hérite donc d'un nom bien original.

En story, on peut voir également qu'une cabane en carton - dont la solidité est peut-être à revoir - a été confectionnée pour Tokyo par son papa et l'aîné de la fratrie.