Claire (L'amour est dans le pré) "le coeur brisé" : mort soudaine d'un être cher "par sa faute"

Les prochains jours s'annoncent difficiles pour Claire et les siens. L'éleveuse d'oies et productrice de foie gras révélée dans L'amour est dans le pré en 2015 vient de partager une tragique nouvelle sur son compte Instagram ce vendredi 22 juillet 2022. Un membre tout particulier de sa famille est malheureusement soudainement décédé. Il s'agit de son fidèle chien Lexie, un adorable bulldog anglais blanc et marron.

"Les amis, c'est avec le coeur brisé qu'on vous annonce la perte de notre petit Lexie le 20 juillet", a confié avec émotion Claire. Et pour elle de faire part de sa grande culpabilité : "Par ma faute, tellement de remords toute ma vie. On l'aimait comme notre fille." La jolie blonde n'en dira pas plus sur les circonstances de la mort de son chien, la douleur étant sans doute encore trop vive.