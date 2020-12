Claire (L'Amour est dans le pré) : Douce pensée à son fils décédé pour Noël, son "étoile"

Ce Noël 2020, Claire et son mari Sébastien auraient dû le passer à quatre. Mathis aurait dû être là, à découvrir pour la toute première fois la magie des fêtes de fin d'année avec sa maman, son papa et son grand frère, Mathéo. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Mathis n'a pas survécu.

Parce que jamais elle se remettra de la mort de son bébé, Claire a tenu à lui rendre une nouvelle fois hommage le 25 décembre. L'agriculture vue dans L'Amour est dans le pré en 2015 a publié un message sur sa page Instagram, pour souhaiter un joyeux Noël à tous ceux qui suivent son quotidien sur le réseau social de partage d'images. En plus d'apparaître en pull de Noël avec son époux et son fils, l'éleveuse d'oies et productrice de foie gras a écrit : "Nous vous souhaitons un Joyeux Noël !!! Un Noël 2020 rempli d'amour... Notre amour est notre force... Passez de belles fêtes, prenez soin de vous et de votre famille. Une pensée à toute nos étoiles de nos coeurs. Merci au père Noël de nous ramener tant d'amour..."

Parmi les étoiles ici évoquées, Mathis. C'est ainsi qu'elle le nomme lorsqu'elle lui rend hommage.