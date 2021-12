Claire (L'amour est dans le pré) maman pour la 3e fois : son fils est né, elle dévoile son joli prénom

C'est une joie sans précédent que doivent ressentir Claire et Sébastien. Le couple vient d'accueillir son troisième enfant mercredi 8 décembre 2021. L'éleveuse d'oies et productrice de foie gras révélée dans L'amour est dans le pré en 2015 a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram. C'est encore un petit garçon, comme elle le révélait il y a quelques mois, qui a pointé le bout de son nez, après une grossesse un peu compliquée, pour son plus grand bonheur, lequel a hérité du prénom Maël

L'émotion est d'autant plus palpable que sa naissance survient près d'un an et demi après la mort de son deuxième enfant Mathis, quelques jours seulement après sa naissance. A travers sa légende, Claire a partagé un message poignant, ayant une pensée pour son bébé décédé qu'elle n'oublie pas : "Coucou les amis C'est avec un immense bonheur qu'on vous présente notre 3ème enfant Maël. Notre fils est né le 8 décembre 2021 à 10h. Que du bonheur pour nous. Tellement hâte de rentrer à la Maison pour faire la rencontre avec son grand frère Matheo. Nous sommes tellement heureux Merci à mon doudou, Mathéo, Maël et notre étoile".