Claire (L'amour est dans le pré) enceinte de son 3e enfant : le sexe du bébé dévoilé

L'éleveuse d'oies et productrice de foie gras de L'amour est dans le pré 2015 a fait une grande annonce sur Instagram, lundi 6 septembre 2021. Enceinte de son troisième enfant, Claire a souhaité dévoiler le sexe de son bébé à ses abonnés.

La charmante blonde a dévoilé une vidéo sur laquelle on peut découvrir son mari Sébastien, leur fils Mathéo (5 ans) et elle debout. Le petit garçon tient une aiguille dans les mains et finit par l'utiliser pour exploser un ballon duquel est sorti des confettis bleus. On peut ensuite admirer le père et le fils regarder un ballon bleu s'envoler, puis Claire souffler sur des confettis dans l'une de ses mains. Enfin, le couple remercie ses fans pour leurs gentils messages. "Merci à vous pour tous pour vos jolis messages. Et oui un 3e petit garçon. Nous sommes très heureux ! Gros bisous", peut-on lire en légende de la publication.

Le 10 août dernier, Claire faisait une révélation moins réjouissante. Elle a en effet expliqué qu'elle vivait une grossesse "assez compliquée" et qu'elle devait donc se ménager. Mais elle a vite ajouté qu'elle restait positive et qu'elle était persuadée que tout allait s'arranger. Une force qui impressionne, surtout quand on sait ce par quoi elle est passée. Le 9 juillet 2020, Claire avait annoncé que son fils Mathis, à qui elle venait de donner la vie, avait rejoint les étoiles. "Samedi 4 juillet j'ai mis au monde un magnifique bébé de 3,6 kg s'appelant Mathis, ce qui nous a comblés de bonheur. Cependant, après quelques complications, notre petit Mathis a dû rejoindre les anges... Ce qui nous a bouleversés. C'est pour cela que nous souhaitons prendre du temps pour notre famille, pour Mathéo et pour pouvoir se reconstruire petit à petit, afin de surmonter cette épreuve. Pendant quelque temps je serai moins présente sur les réseaux sociaux, sur les marchés et à la ferme", avait écrit la très touchante agricultrice.