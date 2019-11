Claire (L'amour est dans le pré) : Sa soeur est son sosie, la preuve en photo !

C'est en juillet dernier que Claire a posé pour la première fois avec Bénédicte sur Instagram. Immédiatement, ses abonnés avaient remarqué leur ressemblance frappante. Le jour de la publication du post, l'agricultrice et son binôme s'étaient offert une soirée bodega avec des amis, à Monlaur-Bernet, dans le Gers. "Soirée bodega à #monlaurbernet ma petite soeur #famille #soeur #soiree #amis", avait-elle commenté son cliché.

Le mariage de Claire et Sébastien devrait avoir lieu au printemps prochain. Interrogée par Télé Loisirs en février dernier, la future mariée avait confié : "On pense au mariage oui ! Peut-être au printemps. On n'a pas encore fixé de date, mais on y travaille." En voilà une bonne nouvelle !