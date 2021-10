Claire Tomek maman : première photo de son fils Maël, un bébé "content" et chevelu

Le 13 octobre 2021, Claire Tomek a donné naissance à son premier enfant après un long combat pour tomber enceinte. Avec son compagnon Russeau, elle a accueilli un petit garçon prénommé Maël. L'ancienne candidate de télé-réalité vue notamment dans l'émission 10 couples parfaits en 2017 n'a depuis pas rompu le lien avec sa communauté puisqu'elle donne de ses nouvelles quotidiennement. En revanche, la jolie brune n'a pas tout de suite voulu présenter officiellement son enfant. C'est désormais chose faite.

Ce jeudi 21 octobre 2021, Claire Tomek a dévoilé le visage de Maël pour la première fois et ce de manière tout à fait naturelle. En effet, la nouvelle maman n'a pas souhaité réaliser un post en bonne et due forme mais à la place, elle a simplement partagé des stories sur son compte Instagram sur lesquelles le nouveau-né apparaît endormi. Il s'agit d'un petit bébé apparemment serein et déjà chevelu ! (voir notre diaporama). "Maman KO mais bébé content", a commenté avec tendresse Claire.

Rappelons que l'influenceuse n'a pas vécu un accouchement des plus simples. Peu avant d'annoncer sa naissance, elle a confié avoir passé plus de 12h en salle d'accouchement et non sans souffrance puisqu'elle refusait la péridurale. Un long et pénible moment à passer qui est sans doute aujourd'hui un lointain souvenir. Claire Tomek peut désormais profiter pleinement de ce fils dont elle a longtemps rêvé. Et pour cause, atteinte d'endométriose, elle a bien cru ne jamais pouvoir devenir maman. Pour tomber enceinte, elle a d'ailleurs eu recours à la PMA (procréation médicalement assistée). Une pratique éprouvante qui l'a contraint à se faire des injections d'hormones.