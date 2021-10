Claire Tomek en salle d'accouchement : déjà 12h de souffrance, elle refuse la péridurale

Plus que quelques heures et son fils va naître ! Claire Tomek, ancienne candidate de 10 Couples parfaits (TFX) et des Anges 10 (NRJ12) est sur le point d'accoucher comme elle vient de le dévoiler sur son compte Instagram.

Mardi 12 octobre 2021, en fin de journée, la sublime jeune femme a posté une photo depuis l'hôpital où elle est prise en charge afin de faire savoir que la naissance de son bébé n'était plus qu'une question d'heures.

Et elle a fait un choix que de nombreuses femmes n'auraient pas osé : ne pas alléger ses souffrances ! Du moins, elle tente de tenir le plus longtemps possible. En légende d'une photo de sa main dans celle de son compagnon elle écrit : "Monsieur M* pointe enfin le bout de sa tête ! (enfin là elle est toujours dans mon bassin mais proche de la sortie). J'enfile ma tenue de combat, la dernière des blouses cul nu, petit bain pour dilater la fin du col et y'a plus qu'à le sortir ! J'ai serré les dents toute la nuit, mais ce matin la douleur était trop forte. En salle de pré-travail depuis 12h à rouler sur un ballon, mais c'est enfin le grand jour ! On vient de me proposer la péridurale mais ça peut ralentir le travail du coup je serre les dents encore un peu... respect à toutes les mamans parce que franchement ça fait mal. Quoiqu'il le bonheur de voir sa bouille efface toutes les douleurs (je dirais plus ça dans 2min07 avant la prochaine contraction ). J'ai hâte. On a hâte"