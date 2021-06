Claire Tomek enceinte : elle annonce le sexe de son bébé de façon très cash

Claire Tomek est toujours sur son petit nuage. Enceinte de son premier enfant, l'ex-candidate de 10 couples parfaits (2017) compte certainement les jours avant de rencontrer sa petite merveille. Mais en attendant, Claire Tomek doit prendre son mal en patience. Au cours du week-end, elle a toutefois eu le plaisir d'enfin découvrir le sexe de son bébé. Une information cruciale partagée sur les réseaux sociaux.

Pour l'occasion, Claire et son compagnon, un certain Russeau, ont organisé une gender reveal party depuis leur jardin ensoleillé, et certainement entourés de leurs proches. Une petite fête à l'issue de laquelle ils ont appris qu'ils attendaient... un petit garçon ! "Welcome la nouvelle paire de couilles de la maison ! Je vais enfin pouvoir dire 'IL m'en fait baver mais je l'aime tellement'", a écrit la jolie brune tatouée de façon cash sur Instagram.