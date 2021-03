Les Anges : Une ex-candidate a recours à la PMA, son douloureux combat pour devenir mère

Le parcours pour devenir parents peut parfois être semé d'embûches pour certains. Les personnalités publiques ne sont pas épargnées. Si certaines préfèrent ne pas en parler, d'autres souhaitent mettre ce sujet en avant pour, notamment, aider leurs abonnés à traverser eux aussi cette épreuve et les informer. Tel est le cas de Claire Tomek, une ancienne candidate de télé-réalité.

La belle brune de 26 ans a été révélée en 2017 dans 10 Couples parfaits (TFX). Elle a ensuite participé à Friends Trip 4 et aux Anges 10 l'année suivante. Mais à la suite de ces aventures, Claire Tomek n'a pas souhaité poursuivre sa carrière dans la télé-réalité. Elle a préféré devenir coach sportif, une activité qu'elle se plaît à exercer. Ses nouvelles aventures, elle les partagent sur Instagram. Et depuis le début de l'année, c'est un combat personnel qu'elle évoque régulièrement avec ses abonnés.

Le 1er janvier, Claire Tomek a précisé qu'en 2020, elle avait reçu une demande en mariage et s'était pacsée. Mais cette année est aussi celle où elle a appris qu'elle était atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique qui a de lourdes conséquences sur la fertilité. "Mon voeux le plus cher pour 2021 ce serait de pouvoir donner la vie et garder un couple soudé avec un amour inconditionnel. Une année pas forcément facile pour moi, pour nous. J'ai appris cette année que je souffrais d'endométriose et que si je voulais avoir des enfants il fallait absolument que je passe par une aide médicale. Pourquoi parler d'un sujet aussi perso ? Parce qu'en en parlant, beaucoup mènent le même combat mais se sentent seules. Rongées par la culpabilité de ne pas pouvoir pisser sur un bâton et voir un +. Je vois pleins de beaux bébés sur les réseaux, on pense qu'il a juste fallu que papa mette la graine dans maman. Mais chez pleins de personnes c'est pas si simple", a-t-elle écrit en légende d'une photo de son compagnon et elle, souriants malgré leur bataille.