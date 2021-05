10 Couples parfaits : Une ex-candidate enceinte de son premier enfant, après un douloureux combat

En story Instagram, Claire Tomek a précisé qu'elle devait passer en FIV en mars, mais qu'elle était tombée enceinte début février. Les internautes qui ont suivi son douloureux parcours n'ont pas manqué de la féliciter pour ce bonheur à venir.

C'est le 1er janvier dernier que l'ancienne candidate de télé-réalité avait commencé à parler de son combat. Elle avait révélé qu'en 2020, on lui avait diagnostiqué une endométriose. Les médecins lui ont expliqué que si elle souhaitait devenir maman, elle devrait passer par une aide médicale. Un mois plus tard, elle avait donc annoncé qu'elle s'était tournée vers la PMA (procréation médicalement assistée). Claire devait se faire des injections d'hormones dans l'espoir de favoriser une conception. "Tous les jours, à heure fixe, à partir du deuxième jour du cycle, on doit donc se piquer dans le ventre, avec un stylo et des aiguilles en sous-cutanée. C'est chiant et ça fait mal. La piqûre non, mais le produit oui ! (...) Bonjour les effets secondaires, les hormones quoi ! Comme avoir ses règles en pire. Je passe du rire aux larmes mais genre les grosses larmes, aucune patience et je pleure. Je pleure pour tout ! Je pleure pour rien", avait-elle notamment expliqué.

Nous adressons toutes nos félicitations à Claire et à son conjoint !