Claire Tomek (10 Couples parfaits) enceinte et à l'hôpital : menace d'accouchement prématuré

Tout ne s'est pas passé comme prévu pour Claire Tomek. Le 12 septembre 2021, l'ancienne candidate de 10 Couples parfaits (TFX) et des Anges 10 (NRJ12) a annoncé être contrainte de se reposer après avoir eu une mauvaise surprise lors d'une échographie.

La belle brune de 25 ans a eu son échographie du troisième trimestre il y a quelques jours. Et malheureusement, à la suite de cet examen, elle s'est retrouvée hospitalisée "pour menace d'accouchement prématuré". Après avoir examiné le col de Claire, le gynécologue l'a envoyée faire un monitoring (pour surveiller les contractions et le coeur du bébé). Et le résultat n'était guère réjouissant. "Des contractions, un col qui rétrécit et légèrement ouvert et moi qui ne sent absolument rien. Le coup dur tombe, je dois rester ici pour être alitée sous perfusion et piqûres dans le cucul (pour la maturation des poumons de Mr M. si j'accouche). Et là je m'effondre, je me dis que c'est de ma faute car je n'ai rien senti, que si j'avais su j'aurais pas attendu que mon corps tire la sonnette d'alarme pour me ménager", a-t-elle écrit.

Une fois le choc passé, Claire Tomek a tenté de relativiser en se disant que c'était pour le bien de son fils. Et elle a la chance d'avoir un compagnon aux petits soins, ainsi qu'une communauté qui la soutient. "Je sais que tu es pressé de mettre un visage sur les 2 personnes qui racontent autant de conneries autour de toi, mais plus que 4 semaines et 3 jours à tenir mon bébé", a-t-elle conclu.