Claire Tomek maman comblée : le doux prénom de son fils dévoilé

Claire Tomek est sur un petit nuage. L'ancienne candidate de 10 Couples parfaits (en 2017) a donné naissance à son premier enfant, le 13 octobre 2021. Quelques jours plus tard, elle a enfin révélé le doux prénom de son petit garçon.

Il a en effet fallu attendre le 17 octobre pour découvrir comment s'appelait sa petite merveille. Pour annoncer la nouvelle, Claire Tomek a partagé une photo de son fils et elle juste après l'accouchement. On y découvre la belle brune tatouée très émue, son bébé posé sur son ventre. Et elle a pris soin de cacher son visage avec un émoji représentant un coeur. "Bienvenue MAËL. Évidemment quand t'es maman, ton coeur explose et pour toujours. On te confie le rôle ultime, celui qui te change viscéralement ! Tu ne savais pas que c'était possible de générer autant d'amour. Je ne trouve pas de mots assez forts, c'est tellement... Il est dans ma tête, dans mon ventre, dans mon sang chaque seconde. J'ai découvert les liens visibles, les plus solides du monde", peut-on lire en légende.