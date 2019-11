Clara Bermudes (Secret Story) : son fils Andréa comme vous ne l'avez jamais vu !

Depuis le 20 août dernier, Clara Bermudes est une nouvelle femme. À seulement 23 ans, elle a donné naissance ce jour-là à son premier enfant. Un garçon prénommé Andréa né de ses amours avec son compagnon Louis. Depuis, c'est avec beaucoup de pudeur qu'elle étale son bonheur sur la Toile. En effet, l'ancienne candidate de la saison 7 de Secret Story prend toujours soin de ne pas dévoiler le visage du bambin, afin de le protéger.

Mais ce mercredi 20 novembre, la jeune maman a décidé de faire une exception à l'occasion des 3 mois du petit Andréa. Sur Instagram, elle a partagé une adorable série photo d'elle et de son fils lové dans ses bras. Pour la première fois, son visage est à découvert et il est absolument craquant ! En légende de cette publication, Clara Bermudes a inscrit un long message plein d'amour dans lequel elle s'extasie devant les joies de la maternité.

"Grâce à toi Andrea, j'ai l'impression d'être forte et utile, je chasse tes cauchemars, telle une superhéroïne, je me réveille la nuit, à la moindre toux, je sais quand tu vas mal, je te soigne, je t'écoute. (...) Un simple sourire arrive à me faire oublier mes soucis, tu auras toujours une place dans mon coeur, dans ma vie, dans mon âme et ça toute ta vie. (...) Je voulais que tu saches que tu m'as transformée. On ne sait pas ce qu'est l'amour tant qu'on ne l'a pas vécu. Je suis une mère heureuse et cela, c'est grâce à toi. Joyeux moiniverssaire mon amour" peut-on lire.

Une déclaration d'amour au nouvel homme de sa vie qui a fait fondre le coeur des internautes. "Trop mignon trop beau texte plein de bonheur à vous", "Je suis en larmes. Je vous aime", ont-ils commenté entre autres. À seulement trois mois, Andréa est déjà une véritable star !