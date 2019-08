Clara Bermudes (Secret Story 7) maman : Son petit garçon est né

C'est en mars dernier que la jeune femme de 23 ans a officialisé sa grossesse. Celle qui avait pour secret "Je suis la fille d'une star des années 80" (la fille de Jonathan, du duo David et Jonathan qui a chanté Est-ce que tu viens pour les vacances ?) avait écrit "Les futurs parents vous disent bonjour" en légende d'une photo de son chéri Louis et elle. Un mois plus tard, Clara Bermudes avait révélé le sexe de son bébé : un petit garçon ! Pour l'heure, on ne connaît toujours pas le prénom du bébé et Clara n'a pas dit si elle allait le dévoiler.

Clara Bermudes n'est pas la seule participante de Secret Story 7 a être devenue maman. Anaïs Camizuli a accueilli sa fille Kessi Falone le 25 juillet dernier. Alexia Mori, également candidate de Secret Story 7, est l'heureuse maman de Louise (bientôt 2 ans) et Margot (7 mois). Leur camarade Tara Damiano a accouché de son petit Mayron il y a déjà cinq mois.