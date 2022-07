Clara Luciani dévoile son improbable nouveau tatouage, Julien Doré est sceptique !

Entre Clara Luciani et Julien Doré , c'est une grande histoire d'amitié. Alors que le chanteur fêtait ses 40 ans le 7 juillet, l'interprète de Respire encore fêtait ses 30 ans le 10 juillet. D'ailleurs, pour l'anniversaire de son amie Clara, Julien Doré avait installé d'immenses pancartes où était écrit : "Bon anniv Clara. Bisous Juju". Un cliché qu'il avait partagé à ses abonnés sur Instagram avec ce message en légende : "Joyeux 30 ans mon amie. Que l'incroyable personne que tu es, te porte encore de longues décennies dans le coeur des gens." De quoi émouvoir la belle Clara Luciani.

Clara Luciani renvoie l'ascenseur à Julien Doré

De son côté, la jeune femme de 30 ans a renvoyé l'ascenseur à son ami en postant dans sa story Instagram ce mercredi 20 juillet un tatouage dédié à l'interprète de Coco Câline où est écrit en dessous de son bracelet doré : "Juju for ever" entouré d'un coeur. "Mon ami dans la peau @jdoreofficiel", a écrit Clara Luciani en légende de ce cliché où on remarque que le tatouage est couvert d'un bandage en plastique.

Qu'en pense le principal concerné Julien Doré ? Eh bien, malgré la bonne intention de son amie, le tatouage sonnerait presque faux. "Clara essaie de me faire croire que c'est un vrai tatouage...", a écrit le chanteur dans sa story Instagram où il a publié la photo de Clara Luciani. Le chanteur en a même profité pour lancer un sondage sur le vrai ou faux de ce fameux tatouage. Pourtant, dans sa story Instagram et avec le titre de Julien Doré intitulé Nous, Clara Luciani avait partagé un autre cliché d'elle où l'on aperçoit en plein soin avec un tatoueur. La preuve que ce tatouage est bel et bien sincère ? On a toujours des doutes...

En tout cas, s'il y a bien une chose qui est sincère entre Clara Luciani et Julien Doré, c'est leur amitié. Une amitié qui s'explique sans doute par les quelques similitudes entre les deux artistes comme l'a confié Clara Luciani dans une interview à Numéro Magazine en 2021 : "Nous avons des personnalités très compatibles, nous venons du même milieu social, nous avons les mêmes origines. Nos grands-pères travaillaient tous les deux à la mine d'Alès, dans le Gard, et ça nous a tout de suite rapprochés. Au-delà de ce que nous partageons musicalement, nous avons les mêmes valeurs. Nous nous sommes vraiment bien trouvés."