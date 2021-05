Clara Luciani proche de Julien Doré : les artistes liés par un étonnant point commun

C'est un retour qui devrait rendre l'été encore un peu plus beau. Plus dansant, plus aimant en tout cas. Le 11 juin 2021, Clara Luciani sortira son deuxième album, Coeur, près de deux ans après le carton de sa Sainte Victoire. Sur ce nouvel opus, et très exactement sur la 8e piste intitulée Sad & Slow, les auditeurs reconnaitront le timbre de Julien Doré. Ce qui est loin d'être un hasard. "J'ai très vite entendu sa voix pour m'accompagner, explique-t-elle au magazine Numéro. Ça me paraissant important de laisser une place à Julien sur ce disque, je vois en lui une sorte d'alter ego."

Nous sommes tout de suite devenus proches

Ces deux-là se sont bien trouvés, artistiquement parlant. Le destin les a réunis le jour où ils se sont rencontrés grâce au réalisateur Brice VDH - qui a travaillé sur plusieurs clips de Julien Doré mais aussi sur celui de Nu, de Clara Luciani... avant de réaliser qu'ils avaient des liens communs depuis leur tendre enfance. "Nous sommes tout de suite devenus proches, se souvient la chanteuse. Nous avons des personnalités très compatibles, nous venons du même milieu social, nous avons les mêmes origines. Nos grands-pères travaillaient tous les deux à la mine d'Alès, dans le Gard, et ça nous a tout de suite rapprochés. Au-delà de ce que nous partageons musicalement, nous avons les mêmes valeurs. Nous nous sommes vraiment bien trouvés." C'est ainsi qu'elle a accepté, dans la foulée, de jouer du piano les pieds dans l'eau sur l'air de L'île au lendemain.