Claude François papa d'une fille cachée avec une mineure de 15 ans : son cri du coeur aux fils du chanteur

Dans la famille du chanteur, on connaît les fils, Claude Junior François et Marc François, nés en 1968 et en 1969 de la relation partagée entre Claude François et Isabelle Forêt. Ce que le public a ignoré pendant bien longtemps, en revanche, c'est que l'artiste avait également une fille. Et si ce lien de parenté est resté un secret, durant plusieurs années, c'est peut-être parce que sa maman, Fabienne, était mineure quand elle est tombée enceinte.

Claude François avait effectivement vécu une romance, entre 1976 et 1977, avec Fabienne, 15 ans à l'époque. En l'apprenant, le père de la jeune fille l'avait obligée à abandonner son bébé. Ce bébé, Julie Bocquet, a appris que son père biologique était une célébrité de la bouche de ses parents adoptifs à l'âge de 8 ans. Elle est parvenue à retrouver sa maman biologique, mais pour atteindre le reste de la famille, ce fut une autre affaire.

J'ai obtenu des preuves scientifiques

Maman de deux filles, Julie Bocquet est criminologue-psychothérapeute de profession. Elle avait été bouleversée, en 2012, par le biopic Cloclo de Florent Siri. "J'ai voulu en savoir plus, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Télé Loisirs. J'avais des doutes, cela me semblait invraisemblable d'être la fille de Claude François. J'ai obtenu, grâce à Fabienne [sa mère biologique, NDLR.], des preuves scientifiques. Mais si j'ai entrepris toutes ces démarches, c'était à titre personnel et non pour que tout devienne public."

Je donnerais tout pour vous rencontrer

L'existence de Julie Bocquet avait été révélée par le magazine Voici en 1998. Elle avait alors tenté de joindre ses deux demi-frères, Claude Junior et Marc François, en leur envoyant une lettre dont quelques extraits ont été dévoilés dans Paris Match. "Notre père n'est plus ici, je n'ai même pas eu la chance de le voir, mais en chacun de nous il doit exister encore, écrivait-elle. Je donnerais tout pour le rencontrer, et pour vous rencontrer si vous le voulez autant que moi !"

Cette lettre est restée sans réponse. S'ils ne se sont jamais croisés, Claude Junior et Marc François avaient fait savoir, via un communiqué, qu'ils ne nourrissaient aucune animosité à l'encontre de Julie Bocquet. "Son récit est bouleversant, assuraient les deux frères. Nous comprenons parfaitement sa quête d'identité mais il s'agit là d'une histoire qui nous dépasse tous un peu. Elle explique que sa maman tombe enceinte et, éprise de notre père, décide de cacher sa grossesse jusqu'à ses parents. Il ne nous appartient pas de juger les motivations de Fabienne. Tant cette dernière que Julie nous ont toujours semblé équilibrées, délicates et courtoises dans leurs approches. Nous n'avons jamais ressenti d'intentions déplacées de leur part et comprenons leurs souffrances et les respectons..."