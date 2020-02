Clémence Botino (Miss France) en couple : "Tout est une question d'organisation"

Depuis plus d'un mois, la belle Clémence Botino, élue Miss France 2020 en décembre dernier, écume les plateaux télévisés en compagnie de Sylvie Tellier pour parler d'elle, de ses premiers ressentis en tant que reine de beauté et de ses engagements. Mais il y a un point sur lequel la jolie Guadeloupéenne refuse catégoriquement de s'exprimer : sa vie privée. Tout cela, c'était sans compter sur le franc-parler de son papa, qui a dévoilé que sa fille était en couple, sans révéler l'identité de l'heureux élu. Pour Purepeople.com, la belle a accepté de revenir sur ce petit incident.

"Je ne lui en veux pas du tout", a-t-elle affirmé. "Mon père a le discours d'un papa qui veut juste expliquer que tout va bien dans la tête de sa fille, que c'est une jeune femme de 22 ans [23 ans maintenant, ndlr] qui est saine d'esprit et qui est stable", déclare Clémence Botino.

Si la jeune femme avait déjà évoqué le franc-parler de sa maman, elle accorde le même trait de personnalité à son père : "Mes parents sont sincères, comme je suis sincère, et ça transpire même dans son intonation, on sent la fierté, on sent le père aimant et je ne peux pas en vouloir à mon papa... pas du tout", avoue notre reine de beauté.

Même si la mèche a été vendue et que la jolie brune n'a pas démenti l'information, cela ne l'empêche pas de continuer à entretenir le mystère autour de sa relation amoureuse. Si certaines Miss France ont eu du mal à conserver leur histoire d'amour durant leur année de règne, Clémence Botino est persuadée que tout est possible : "Je pense que tout est compatible, tout est une question d'organisation... tout simplement", affirme-t-elle, sans rentrer dans les détails.

Espérons pour notre sublime ambassadrice qu'elle parviendra à garder le cap de l'amour tout en faisant briller la beauté française dans le monde entier !