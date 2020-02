Clémence Botino (Miss France) en froid avec sa mère ? "Elle est sans filtre"

Le soir même de l'élection, Clémence Botino avait été très claire avec les Français : elle ne souhaite pas exposer sa vie privée. Pourtant, il aura suffi de quelques secondes et d'une écharpe de Miss France 2020 pour tout chambouler. Désormais sous les feux des projecteurs depuis plus d'un mois, la jeune femme de 23 ans fait face à de nombreuses rumeurs, notamment celle, assez persistante, qui la dit en froid avec sa maman. En interview exclusive pour Purepeople.com, la jolie Guadeloupéenne a démenti ces allusions et s'est déclarée "très proche" de ses parents.

Quelques jours après son élection, Katia, la maman de Clémence Botino avait déclaré au magazine Gala : "Nous avons une relation très fusionnelle et on se prend souvent la tête". Des déclarations qui ont immédiatement donné lieu à des rumeurs de tensions entre mère et fille. Pourtant, Miss France 2020 est catégorique : "J'ai vu qu'il y avait pas mal d'articles disant que j'étais en conflit avec ma maman, je n'ai pas compris...", commence-t-elle en riant. "Ma mère est un peu sans filtre, donc elle parle avec son coeur. Je pense qu'elle a dû dire 'oui des fois, je n'étais pas d'accord avec avec ma fille'. Mais qui n'a pas déjà été en conflit avec sa maman ? Ça étonne tout le monde, mais ça arrive à tout le monde finalement...", déclare Clémence Botino avant d'insister sur le fait qu'elle est très proche de sa mère.

Si une chose est pourtant vraie, c'est que la maman de notre Miss France avait très peur de la voir élue. Mais passées les premières angoisses, l'instinct maternel a vite repris le dessus : "Elle a accepté, elle est là pour moi, elle m'oriente, elle me guide, quand j'ai des doutes, je l'appelle et je lui demande ce que je dois faire ou ce que je dois porter, c'est tout simple ! Ma mère est toujours là pour me conseiller. (...) C'est mon pilier, c'est elle qui m'a tout appris. Je pense que j'avais déjà une maman Miss quand j'étais petite et c'est elle qui m'a donné les codes pour être une femme et m'assumer, donc tout va bien !", assure la reine de beauté.

Très fusionnelle avec sa famille, Clémence Botino ne semble pourtant pas souffrir de l'éloignement. Étudiant depuis près de trois ans à Paris, la jeune femme a eu le temps de s'habituer à cette distance. Elle peut également compter sur le soutien de ses nombreux amis, mais aussi sur celui de son frère, qui réside également dans l'Hexagone. D'ailleurs, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, elle assure avoir déjà vu plusieurs fois ses proches depuis son sacre !

Toute reproduction est interdite sans la mention Purepeople.com.