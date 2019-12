Miss France 2020 : Clémence Botino élue malgré les craintes de sa mère

C'est une soirée inoubliable que vient de vivre Clémence Botino. Samedi 14 décembre 2019, celle qui portait fièrement l'écharpe de Miss Guadeloupe a été élue Miss France 2020 au Dôme de Marseille devant plus de sept millions de téléspectateurs. A seulement 22 ans, la jeune femme devient ainsi la 90e reine de beauté du pays, succédant à Vaimalama Chaves.

Après plus d'un mois de compétition, Clémence Botino est désormais entraînée dans un tourbillon médiatique et enchaîne déjà les interviews. Le Parisien a publié son entretien avec la plus belle femme de France ce lundi 16 décembre. L'occasion d'apprendre que la jolie Miss a été très bien entourée pour vivre cette folle aventure, à commencer par ses parents. Si son père était "cool et a compris qu'(elle était) déterminée", sa mère, elle, a eu plus de mal à accepter la situation. "Cela a été très difficile pour elle, car elle est très stressée, elle a peur des critiques, que je perde mes moyens. Sa plus grande crainte était que je tombe", explique Clémence Botino. Heureusement, tout s'est bien passé sur le podium, pour le plus grand bonheur de toute sa famille. Même son grand-père, âgé de 86 ans, a fait le déplacement jusque dans le sud de la France pour la voir triompher. "C'était très important, ça n'a pas de prix. Mon grand-père de 86 ans, tous les ans, me dit : 'J'arrête de prendre l'avion et de venir dans l'Hexagone.' Et là, il est venu pour moi. Merci Papy."

Clémence Botino a également profité de sa rencontre avec nos confrères pour revenir sur le moment où elle a été sacrée grande gagnante face à Lou Ruat, favorite du concours. Un moment intense où elle a même manqué de s'évanouir. "Sur le moment, je n'ai même pas réalisé que je perdais connaissance. Ce sont les gens après qui m'ont dit : 'Tu as failli t'évanouir.' Quand j'ai entendu mon nom, tout s'est mélangé. Maintenant cela va mieux, même si c'est au fil des jours que je comprendrai vraiment ce qui m'arrive. Je ne m'y attendais pas du tout. C'était inattendu de devancer Miss Provence, qui jouait à domicile. C'était une très belle candidate, j'ai eu très peur mais j'ai cru en mon étoile et j'ai bien fait."