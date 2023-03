Clémentine Célarié fauchée : ses propos cash sur sa situation financière compliquée

Clémentine Célarié a eu le plaisir d'être invitée à passer Un dimanche à la campagne pour France 2 aux côtés de Frédéric Lopez, elle qui joue dans le spectacle Une vie d'après l'oeuvre de Maupassant, au Théâtre du Petit Saint-Martin à Paris jusqu'au 30 avril. Avec Juliette Armanet et Michaël Grégorio, l'actrice s'est plongée au vert pour un week-end précieux. Elle qui aime les discussions franches devait être ravie de se retrouver dans ce cadre intime propice aux confidences en toute sincérité. Et aucun sujet ne fait peur à la comédienne, certainement pas l'argent dont elle parle sans tabou.

Dans l'émission Tout et son contraire sur franceinfo en 2016, Clémentine Célarié avait parlé argent de façon cash : "En ce moment, c'est la dèche complète. Mais ça va, j'ai des potes qui me prêtent de l'argent. Je sais pas me démerder avec l'argent". Elle dévoilait plus précisément ce qui lui coûte cher : "Une nounou qui vous colle des heures qu'elle n'a jamais faites, qui vous met 80.000 euros dans la face de trucs... Un méchant éditeur qui vous fait croire que machin... Et puis il y a aussi mon disque qui a été retiré des bacs parce qu'il a payé personne, enfin l'horreur (...) Bref ! Je ne regarde pas mes comptes. Je travaille tout le temps et beau­coup pour rien souvent. J'en parle librement parce que les acteurs ne parlent jamais d'argent et on croit toujours que les acteurs sont bourrés de thunes et sont en thalasso".

Parallèlement à sa propre gestion, elle a également affronté des ennuis lorsqu'elle a appris qu'elle avait un cancer du côlon en 2019. Une maladie qui a effrayé bon nombre de producteurs et qui l'a aussi obligée à garder secret son mal pour ne pas "faire peur". Maman de trois garçons, Clémentine Célarié a eu trois enfants : le musicien Abraham Diallo dit Tismé (24 avril 1985), né de sa relation avec le bassiste franco-malien-guinéen Henri Diallo, puis Gustave (5 mai 1990) et Balthazar (1992), nés de son couple avec le réalisateur belge, Christophe Reichert. Elle est une femme combative qui sait transmettre son énergie positive malgré toutes les épreuves.