Clémentine Sarlat de retour à la télé et "privilégiée" : la journaliste révèle ce qui lui est permis en tournage

Le 20 février dernier, la famille s'est une nouvelle fois agrandie pour Clémentine Sarlat et son mari rugbyman Clément Marienval. Le couple a accueilli leur troisième petite fille prénommée June après leurs deux aînées Ella (4 ans) et Jasmine (1 an et demi). "Une naissance express pour un énorme bébé", avait détaillé Clémentine Sarlat au moment d'annoncer l'heureuse nouvelle. Depuis, la journaliste sportive se consacrait à son nouveau-né en restant à la maison mais, dimanche 22 mai 2022, elle a repris du service !

En effet, Clémentine Sarlat a fait son grand retour à l'antenne sur la plateforme Prime Vidéo Sport, où elle a eu l'opportunité de couvrir le tournoi de Roland-Garros. Sur Instagram, la jolie blonde n'a pas manqué d'exprimer toute sa joie et en a profité pour révéler les coulisses de tournage, lesquels sont désormais bien différents. Et pour cause, entre deux prises paroles, Clémentine Sarlat s'occupe de son bébé June, qu'elle allaite. À travers d'adorables photos de leur duo mère-fille, elle a ainsi tenté d'éveiller les consciences sur le sujet.

"Merci merci @primevideosportfr & @fftennis de me permettre de continuer d'allaiter mon bébé au travail. Je sais que je suis une grande privilégiée et c'est pour ça que je continuerai d'en parler publiquement sur les réseaux sociaux, a-t-elle écrit. Si je peux ouvrir la voix, montrer l'exemple, aider des responsables en entreprise à ouvrir les yeux sur la réalité de certaines mères à leur retour au travail. Alors tant mieux."

Clémentine Sarlat est donc très reconnaissante de pouvoir combiner sa carrière et sa vie de maman. D'autant plus que son métier lui avait beaucoup manqué. "C'est un pur kiff d'être de retour sur les plateaux au coeur de Roland Garros. 1 an sans faire de télé. Ça fait du biiiiieeennnnn"